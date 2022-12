Candidata al Parlamento australiano confundió el islam con un país

Luego de referirse al islam como un país, afirmar que los judíos siguen a Jesucristo y confundir el Corán, libro sagrado de los musulmanes, con el término árabe “haram”, Stephanie Banister de 27 años renunció a su candidatura parlamentaria en la división electoral australiana de Rankin, Queensland.

Publicidad

“No me opongo al islam como un país, pero siento que sus leyes no deberían ser bienvenidas aquí en Australia”, dijo Banister a Seven News. Durante la misma entrevista aseveró que “los judíos tienen su propia religión que sigue a Jesucristo” y que “menos del 2% de los australianos siguen el haram” en vez de el Corán.

Jim Savage, presidente del partido One Nation al que pertenecía Banister, afirmó este sábado que "debido a las amenazas contra la familia de Stephanie, ella misma, sus hijos, el abuso y la enorme presión a la que ha sido sometida, ha decidido que quiere retirarse de la candidatura a la sede de Rankin. Hemos aceptado con arrepentimiento".

Publicidad

En su defensa, la ahora excandidata parlamentaria manifestó que su entrevista fue editada por Seven Network “haciéndola quedar como una tonta”.