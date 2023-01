Canguro en fuga: policía danesa busca un animal que desapareció el fin de semana

El marsupial, un ualabí según autoridades de Jutland (sur), se escapó de un domicilio particular en Rødding. No es peligroso, afirmaron.

Autoridades pidieron en Twitter la colaboración de la gente en su búsqueda.

"Se escapó de una dirección privada el sábado por la noche, hacia las ocho", declaró un responsable de la policía, Henrik Sønderskov, en la televisión TV2.

"Si alguien ve un canguro en libertad, hay muchas posibilidades que sea el fugitivo", añadió.

No es la primera vez que un canguro huye en esta región de Dinamarca, a unos 80 km al norte de la frontera alemana. En julio de 2018, un animal desapareció durante más de medio días antes de ser localizado por su propietario.