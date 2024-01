Cantante mexicana denunció que fue golpeada por su pareja un día después que le pidiera matrimonio

Momentos de terror ha vivido la cantante e influenciadora mexicana Paolita Suárez. Después de compartir en sus redes sociales uno de los momentos más felices de su vida, apareció desde un hospital, con graves heridas en el rostro y dos costillas rotas.



El responsable, según comunicó ella misma, es Jesús Castro Gómez, su novio y quien le propuso matrimonio un día antes de golpearla en el rostro y todo su cuerpo.

El 10 de enero Paolita Suárez compartió este video con sus más de dos millones de seguidores anunciando que se iba a casar con Castro Gómez. En la grabación se ve que el hombre le pidió matrimonio en medio de una reunión con amigos.

Algunas horas más tarde, la cantante sorprendió con una nueva publicación desde el hospital. La imagen, censurada por las políticas de Instagram, muestra a Suárez con golpes en el rostro y cuerpo mientras es intervenida en el centro médico.



"No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho. Nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo, me quebraste 2 costillas y me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio", escribió la cantante que hace parte de la comunidad LGBTIQ+, dando a entender que el responsable era su novio.

A través de su canal de YouTube, Paolita Suárez realizó una transmisión en vivo desde el hospital, revelando algunos detalles más de lo sucedido. Al parecer, después de la pedida de mano, tuvo una pelea con su pareja que terminó en estas agresiones.

En el hospital la acompaña su amiga y colega Wendy Guevara y discuten sobre algunos temas de la salud de la cantante mexicana. Uno de los golpes que la mujer recibió en el rostro le destruyó uno de sus ojos y los médicos miran diferentes posibilidades, pero parece que la famosa lo perderá.



"Su novio la golpeó, yo la verdad no habría querido decir nada por respeto hasta que ella lo dijera", señaló la misma Wendy Guevara en sus redes sociales y luego señaló que, en medio de la discusión, Paolita Suárez fue encerrada en su apartamento y tuvo que lanzarse desde el balcón para caer en su camioneta.

"Tiene un hematoma en el ojo y todo su tabique desviado, entonces necesita una cirugía, pero solo se puede hasta que se desinflame", detalló Guevara en la transmisión en vivo desde el hospital.