Caos en aeropuertos de Europa por huelga de pilotos de Ryanair

Cinco países se han visto afectados por el paro en la aerolínea irlandesa en plenas vacaciones, lo que podría dejar a más de 55 mil pasajeros en tierra.

La compañía de bajo coste aseguró que el 85% de sus vuelos estaban garantizados. "Más de 2.000 vuelos operarán normalmente, transportando a casi 400.000 pasajeros en Europa", indicó en Twitter. "La mayoría de los clientes afectados ya fueron asignados a otro vuelo Ryanair", agregó.

La movilización de los pilotos, que reclaman mejores condiciones de trabajo, llega en pleno periodo vacacional por el verano boreal y afecta a Alemania, Bélgica, Suecia, Irlanda y Holanda.

El número dos europeo del transporte aéreo tenía previsto anular unos 400 vuelos, dejando a más de 55.000 pasajeros en tierra, 42.000 de ellos en Alemania.

En el aeropuerto de Charleroi, la mayor plataforma de Ryanair en Bélgica, una veintena de pilotos de la compañía participaron en una protesta, con banderolas donde se podía leer ‘Ryanair en huelga’ o ‘Respétenos’. Está prevista una manifestación parecida en el aeropuerto de Fráncfort en Alemania.

La compañía, que reivindica 130 millones de clientes anuales y denuncia una huelga "inútil", se ha visto afectada en los últimos meses por el malestar de su personal en Europa.

A finales de julio, su personal de cabina en España, Italia, Portugal y Bélgica convocó una huelga que obligó a anular unos 600 vuelos y afectó a más de 100.000 pasajeros.

El impacto de este tipo de huelgas es mucho más importante que el de las huelgas nacionales aisladas, en las que la compañía puede sustituir a los huelguistas por colegas suyos de países vecinos.

Contratos más flexibles

Las tensiones en Ryanair estallaron tras un importante problema de planificación de los pilotos en septiembre de 2017, que provocó un grave conflicto y 20.000 cancelaciones de vuelos.

Esta crisis forzó a Ryanair a reconocer a los sindicatos en varios países, algo a lo que la aerolínea se había negado hasta la fecha.

Entre otras reivindicaciones, los sindicatos reclaman aumentos de sueldo, la integración de los interinos o que los contratos de trabajo sean acordes a los países de residencia de los pilotos.

"No queremos causar perjuicio a la compañía, pero es necesario que la sede de la compañía en Dublín reconsidere cómo se trata a los empleados", dijo Ingolf Schumacher, un dirigente del sindicato de pilotos alemán Vereinigung Cockpit (VC), en declaraciones a la cadena N-tv.

Según los sindicatos, Ryanair impone a su personal siempre que puede contratos de trabajo irlandeses, más flexibles, aunque vivan en otras partes de Europa. Para justificarse, la compañía aduce que la mayor parte del trabajo se realiza a bordo de aviones matriculados en Irlanda.

Ryanair, que registró un crecimiento considerable (para 2018 se esperan beneficios de 1.250 millones de euros, 1.440 millones de dólares), se jacta además de tener "costes mucho menos elevados por pasajero que sus competidores".

En Alemania, el director de marketing de la compañía, Kenny Jacobs, tachó la huelga de "inútil", afirmando que los pilotos estaban mejor pagados que los de Easyjet y Norwegian.

"Los sueldos pueden alcanzar los 190.000 euros anuales y son, de media, de 150.000 euros anuales. Ya recibieron un aumento del 20% de su sueldo este año", afirmó.

"El problema de Ryanair es que todo funciona a latigazos", dijo bajo condición de anonimato un piloto belga, que reprochó a los dirigentes de la compañía que "los empleados siempre están bajo presión".

En Suecia reclaman también que se los reconozca como interlocutores. "Ryanair nunca tuvo una convención colectiva, nunca habló a los sindicatos en Suecia y aún se niega a ello", declaró Martin Lindgren, líder de un sindicato sueco de pilotos.

"Puedo comprender su situación", declaró a la cadena de televisión belga RTBF Stéphane Levens, quien tuvo que anular sus citas en Bélgica porque su vuelo desde Italia fue anulado. "Si somos honestos, uno sabe muy bien a qué atenerse cuando es consumidor de Ryanair".

Las indemnizaciones por los vuelos cancelados podrían convertirse en una cuestión espinosa para la compañía irlandesa. Una asociación belga de consumidores, Test Achats, tiene prevista una acción judicial a finales de agosto por el rechazo de la empresa a indemnizar a los viajeros.

"La compañía argumenta circunstancias excepcionales mientras que el Tribunal de Justicia de la UE juzgó de forma clara que una huelga interna en la compañía no constituía un motivo para no indemnizar a sus pasajeros", afirmó Test Achats en un comunicado.