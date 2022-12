Capriles anuncia impugnación y pide repetición total o parcial de elecciones

"Vamos a impugnar las elecciones (...) no con la expectativa de que tengamos un Tribunal Supremo de Justicia que nos dé algún tipo de respuesta favorable (...) vamos a cumplir con todos los trámites legales porque al final esta elección va a terminar (...) recorriendo el mundo", indicó Capriles.

Señaló en una entrevista con el canal privado Globovisión que debe cumplirse con unos plazos y que la impugnación será presentada en los "próximos días".

En la jornada en que finalizaba el plazo que el propio Capriles dio ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que comenzara con el proceso de auditoría anunciada la pasada semana, el líder opositor señaló que "más temprano que tarde" en Venezuela la situación debe desembocar en "una nueva elección".

Afirmó que "lo que correspondería es una nueva elección en la cual los venezolanos puedan expresarse sin ninguna irregularidad".

"Se tienen que celebrar una nuevas elecciones (...) en las mesas donde hay irregularidades se anulan y deben repetirse en esas mesas (...) las elecciones, lo cual puede llevarte a una nueva elección en forma total o en forma parcial", indicó.

Capriles señaló que "visto todo lo que ha pasado en estos días" sobre lo anunciado el jueves de la semana pasada por el CNE de hacer una auditoría sobre el 100 % de los votos "se le mintió al país".

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció la semana pasada tras la presentación de la petición de la oposición que por la "particularidad" de la situación del país tras unas elecciones que el oficialista, Nicolás Maduro, ganó por 272.000 votos, se iba a auditar el 46 % de las urnas que no fueron revisadas el día de la elección.

"Se le ofreció al país un proceso de auditoría que permitiera que los venezolanos tuviéramos cabal conocimiento del desarrollo de un proceso electoral: no se ha dado, nosotros no vamos a perder los lapsos que imponen las leyes", afirmó.

"Ya pasó el plazo suficiente por lo tanto nosotros no vamos a participar en una auditoría que sea chimba (falsa)", indicó.

En ese sentido, afirmó que si en el proceso de auditoría no se revisan los cuadernos de votación para verificar las firmas, la oposición no va a participar en ese proceso.