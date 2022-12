Capriles cree que Maduro perdió apoyo popular y no podrá "repetir la trampa"

Sin ese apoyo popular, añadió Capriles, Maduro "no podrá repetir el guiso (fraude) del 14 de abril" en las elecciones municipales del 8 de diciembre próximo.

"Quien no tiene la confianza de su propia militancia, menos va a tener la del país que pretende gobernar", escribió en su columna dominical quien perdió ante Maduro "de manera fraudulenta", según denuncia, las elecciones presidenciales del 14 de abril pasado.

"La trampa la vamos a derrotar con votos en cada municipio, porque en ninguno de los rincones del país se puede dar alguna razón válida para que la gente te crea uno más de tus embustes", le manifestó al gobernante en su texto publicado en varios medios.

Las elecciones municipales de diciembre, vaticinó Capriles, serán "la oportunidad para que los venezolanos te demuestren una vez más que queremos un cambio y lo vamos a conseguir".

"Se te acabó, Nicolás", porque "nadie puede gobernar sin pueblo. Nadie", subrayó.

"Tu incompetencia -prosiguió- es algo de lo que ya tiene constancia cada sector del país, pero ni tú ni tu incapacidad van a expropiarnos el futuro. Por eso es que cada venezolano que quiera que el progreso llegue a Venezuela debe movilizarse a favor de los candidatos" de la alianza partidista opositora.

Capriles estima que la estrecha ventaja de poco menos de 300.000 votos que según el escrutinio oficial le sacó Maduro en abril, sobre unos 15 millones de votos emitidos, impidió neutralizar "el fraude" que denuncia, por lo que repite su llamado a que en diciembre sufraguen los casi 20 millones de venezolanos habilitados para ello.

Entonces, añadió en su texto dominical, Maduro y sus seguidores "no sólo tendrán que sumar a la gente que decidió abandonar ese modelo agotado y fracasado para darnos su confianza, sino que se darán cuenta de cuánto de su militancia está cada vez más decepcionada" de su gestión, caracterizada por "la incompetencia".

"Solo entre todos podemos construir el futuro que merecemos. Este país ya cambió el miedo por la esperanza. El deseo de cada uno de nosotros para tener el país que merecemos y que podemos tener es una fuerza que, como el futuro, es indetenible", sostuvo.

Tras repetir que Maduro y sus allegados "se quedaron sin pueblo", Capriles remató su texto dirigiéndose al jefe de Estado: "Te advierto, Nicolás, que nosotros no vamos a dejar que el país se vaya por un barranco por tu incapacidad para gobernar ni por la corruptela de la cual te has convertido en mampara y cómplice".