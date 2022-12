Capriles denuncia que le quitaron el pasaporte cuando iba a viajar a la ONU

El gobernador del estado Miranda asegura que lo retuvieron en el aeropuerto de Maiquetía.



"No voy a poder asistir a la reunión con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, estoy fuera de área de Migración sin pasaporte", aseguró Capriles, vía periscope desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, sin explicar lo ocurrido con su documento.

En otras imágenes que difundió en Periscope, se ve a Capriles en una oficina de Migración del aeropuerto reclamándole a las autoridades.

"Se me ha informado que mi pasaporte ha sido anulado", afirmó.

"Mi pasaporte está vigente hasta 2020. Lo que quieren es que no vaya a Naciones Unidas", agregó, tras señalar que estaba "retenido" por las autoridades.

Tras salir del área de Migración, Capriles aseguró que estaba entonces regresando a Caracas para participar en la marcha que tiene prevista la oposición en rechazo a lo que llaman una "brutal represión" contra las protestas que dejan ya 43 muertos desde que iniciaron hace siete semanas.

"Mi pasaporte fue robado aquí en Migración, así lo puedo calificar, ya estoy fuera del área de Migración, lamentablemente a todas las personas allá en Naciones Unidas (les digo): no he podido viajar", agregó Capriles.

El líder opositor tenía previsto reunirse el viernes por la tarde con el Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein, a quien, según había mencionado temprano en su cuenta de Twitter, le iba a presentar los casos de los "caídos, heridos, presos, represión".

A fines de 2015, en Ginebra, Maduro calificó de vergüenza un video-mensaje en el que el diplomático denunció un acoso contra el estamento judicial venezolano.