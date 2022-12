Capriles dice estar en una lucha "épica" contra el abuso del poder

"Cómo sería de ese candidato si no abusara del poder, si no utilizara los recursos de los venezolanos, no usara a los empleados públicos, si no utilizara la imagen del presidente (fallecido, Hugo Chávez)", dijo Capriles durante un acto de campaña en el estado Aragua (centro).

Tras hacer el comentario aseguró que ese "abuso" hacía de su campaña "una lucha heroica, épica, espiritual. Eso hace a esta lucha una lucha mucho más difícil", apuntó.

Capriles pidió a sus seguidores, quienes lo escucharon bajo una lluvia torrencial, que quiere ser "el presidente del futuro, de la unión, del encuentro, de la paz, de la tranquilidad".

Dijo además que cuando escucha el discurso "de los que están ahí gobernando" piensa que los venezolanos quieren un presidente que no divida al país y que acoja incluso a quienes piensen distinto.

"Aquí se trata de si quieren tener un presidente que los llame por su nombre, los respete por su forma de pensar, no un presidente que los llame fariseos porque discrepan con el gobierno", señaló.

Los venezolanos están llamados a unas nuevas elecciones que se celebrarán el próximo 14 de abril convocadas tras la muerte del presidente Hugo Chávez el pasado día 5.

Los aspirantes favoritos en estos nuevos sufragios son el presidente encargado, Nicolás Maduro, designado por Chávez casi tres meses antes de morir y el líder opositor, Henrique Capriles.

Caracas (Venezuela)