Capriles no asistirá a reunión de alcaldes con Maduro

Henrique Capriles indicó a periodistas que el martes recibió una llamada desde el Palacio de Miraflores invitándole a la reunión pero señaló que el encuentro propuesto por Maduro "se planteó desde el principio como una reunión de alcaldes" y que los gobernadores tienen su estancia en el Consejo Federal de Gobierno.

"Esa es una reunión para los alcaldes y yo me siento representado en que los alcaldes vayan allá con una posición firme", indicó Capriles.

Maduro convocó antes de las elecciones a una reunión con los alcaldes ganadores de los comicios de 8 de diciembre exigiéndoles que para asistir le reconozcan como presidente, respeten la Constitución y acepten acatar el Plan de la Patria, el programa de Gobierno con que ganó las elecciones y que fue elevado recientemente a ley.

Posteriormente amplió la convocatoria públicamente a gobernadores, aunque ha venido reiterando en los últimos días sus condiciones a los participantes.

"Estoy de acuerdo y lo he dicho en otras oportunidades que hay que dialogar, que las partes tienen que dialogar, pero que las partes tienen que dialogar condicionadas única y exclusivamente al respeto a la Constitución, no puede haber otras condiciones que no sea respetar la Constitución", indicó Capriles.

Los otros dos gobernadores opositores: el del estado Lara, Henry Falcón, quien fue jefe de campaña del líder de la plataforma opositora Mesa de la Unidad (MUD), y el de Amazonas, Liborio Guarulla, asistirán a la reunión.

"También me siento representado en que ellos vayan (...) me siento perfectamente representado por nuestros alcaldes de la Unidad y con Henry y con Liborio", indicó Capriles, quien no ha reconocido los resultados de las elecciones del 14 de abril en las que perdió ante Maduro por un estrecho margen de poco más de 200.000 votos.

Capriles, quien impugnó los resultados, ha repetido que en esas elecciones hubo fraude.

"Ojalá que de esa reunión salga realmente un espíritu de diálogo y yo le digo al Gobierno que para conversar tiene que ser una conversación entre dos y tiene que ser una conversación donde la única condición sea el respeto a la Constitución", añadió.