Capriles reta a Gobierno a ir por él

El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, encabezó este jueves un acto como gobernador de Miranda (centro) en una de sus primeras actividades tras regresar a esa responsabilidad, que aprovechó para subrayar que quienes tienen el poder no pueden usarlo para perseguir a los empleados públicos.

Capriles, candidato de la oposición en los comicios presidenciales del pasado 14 de abril, en los que fue declarado ganador el oficialista Nicolás Maduro, se presentó en la Academia de Policía de Miranda, donde se dirigió a los alumnos para pedirles que no se dejen envolver en la discusión política y hagan "oídos sordos" a los señalamientos políticos.

"Los que tenemos el poder no podemos usar el poder para perseguir a alguien por su forma de pensar porque eso no es democracia y yo quiero que ustedes sean garantes del sistema democrático", indicó Capriles en una semana marcada por las acusaciones de supuestas persecuciones a empleados opositores en instituciones públicas.

"Hay una persecución contra los empleados públicos (...) y el país es de todos y todas las personas merecen respeto por su de forma de pensar", señaló el líder opositor, quien había suspendido sus actividades como gobernador debido a la campaña electoral.

Afirmó que "son tiempos de mucho ataque, de mucha convulsión, de mucha crítica sin contenido" y repasó las cifras de criminalidad del país, que sufre uno de los mayores índices de asesinatos de la región con 16.000 homicidios el año pasado.

"Aquí nosotros no vamos a formar políticos, aquí el político es el gobernador (...) pero todo funcionario todo aquel que viste el uniforme todo aquel que porte un arma de fuego (...) no puede meterse en el debate político", señaló, dirigiéndose a los policías de Miranda.

Capriles encabezó el acto de gobierno regional en una jornada en la que tiene previsto dirigirse al país después de dar anoche un plazo hasta este jueves al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que ponga en marcha la auditoría anunciada la semana pasada sobre el 100 % de los votos de las elecciones del 14 de abril.

El líder opositor dijo que esperará hasta este jueves y que en caso de que el CNE no cumpla con su compromiso anunciará medidas.

Venezuela vive una situación de crisis política tras las elecciones del 14 de abril, ganadas por estrecho margen por el presidente, Nicolás Maduro, un resultado que Capriles ha afirmado que no reconocerá hasta que se haga una revisión voto por voto.