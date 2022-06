Captan a dos docentes de preescolar maltratando a los niños: ambas fueron arrestadas

Dos docentes de preescolar fueron arrestadas después de que una cámara las captara en vivo maltratando a niños estudiantes en Georgia, Estados Unidos.

En las imágenes se puede observar a una de las profesoras pisando los dedos de uno de los pequeños y golpeando a otro con su rodilla por la espalda. En tanto, se ve que la otra maestra empuja con sus dedos la cabeza de un niño hacia atrás.

Fueron los padres de uno de los menores, Duncan y Gloria Barghi, quienes vieron la transmisión en vivo y fueron directamente a la institución para exigirles a las profesoras que se alejaran de los pequeños.

Soriana Briceño, de origen venezolano, y Zeina Alostwani fueron arrestadas por cargos de crueldad infantil, según información difundida por el medio local WSBTV.

De acuerdo con el señor y la señora Barghi, tiempo después de que su hijo ingresó al preescolar Parker-Chase, su comportamiento cambió.

“Recuerdo ahora las cosas que me dijo, creo que mi hijo estaba tratando de decirme todo el tiempo que no le gustaban los maestros, que no quería ir al colegio, que lloraba por ir al colegio”, expresó Gloria Barghi.

Entre tanto, el preescolar anunció en un comunicado que ambas profesoras fueron despedidas por sus “acciones disciplinarias inapropiadas”.

Asimismo, otras víctimas se han presentado ante las autoridades para denunciarlas después del arresto y se abrió una investigación, por lo que la Policía revisará los videos de otros días atrás para saber si hay más casos de maltrato.

