Captan ladrón que se hizo pasar por maniquí para robar tiendas de un centro comercial

"El ladrón más paciente del mundo", así fue calificado un hombre que en Varsovia, Polonia , se hizo pasar por maniquí durante varias horas para robar una tienda de un centro comercial. Ni los trabajadores, ni el personal de seguridad se percataron de la situación.

La Policía del país europeo aún no ha revelado el nombre de este sujeto. Lo único que se sabe es que es un joven de 22 años y no es la primera vez que usa este particular método para robar.



¿Cómo era el modus operandi?

El joven llegaba a una tienda y se probaba ropa y algunos accesorios. Después se colaba en la vitrina de los maniquíes y permanecía allí por horas hasta que los clientes y el personal que trabaja en la tienda abandonaran el lugar.

El objetivo eran las joyas que se vendía en el lugar, además del dinero de las cajas registradoras.

Detienen a un ladrón en Polonia que se hacía pasar por maniquí en centro comercial.

Con lo que no contaba este individuo era con que estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad de la tienda, material de prueba suficiente para que las autoridades le dieran captura.

El 'joven maniquí' se enfrenta a una posible pena de diez años por el delito de hurto. Según el medio El Español, el sujeto se encuentra en prisión preventiva de tres meses, mientras se define su condena.