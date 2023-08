Capturaron a 600 señalados narcos durante gran operación internacional: 125 cayeron en Colombia

En una operación multinacional en la que participó la Policía colombiana, fueron capturados 600 señalados narcos. La operación en 12 países permitió la incautación de 97 toneladas de droga.

Le puede interesar: Informe de la ONU reveló que las masacres en Colombia han aumentado 11% durante 2023

Por tierra, mar y aire, policías de América Latina, liderados por colombianos, de manera simultánea, llegaron hasta los escondites de los señalados capos más peligrosos de al menos 12 países entre los que están Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Guatemala.

Publicidad

“Fueron muchas personas… algunas de ellas sí trabajaban en conjunto con otras”, afirmó Milton Fornazari, delegado de la Secretaría Ejecutiva de Ameripol.

“Fueron más de 1.400 millones de dólares que logramos afectar a las finanzas criminales de esa manera global (sic), 97 toneladas de estupefacientes que logramos incautar”, anotó, por su parte, el general Nicolás Zapata, director de la Policía Antinarcóticos de Colombia.

Publicidad

Solo en Colombia fueron detenidos 125 señalados narcotraficantes. También, las autoridades identificaron las nuevas rutas del crimen organizado.

“Plataformas de lanzamiento que se están dando hacia la costa Pacífica, lo que implica hacia el sur del país, en frontera con Ecuador”, aseguró el general Zapata.

Publicidad

Otros hechos: Cantante de música popular reveló video de cómo delincuentes robaron las llantas de sus vehículos

Las autoridades también analizaron la lucha contra el fentanilo, en la que tienen vacíos legales para judicializar a quienes lo transporten.

“En este momento no está penalizado como tal ese transporte… seguramente, cuando ya se judicialice, pues no va ser recibido porque en el momento, como tal, el fentanilo no está penalizado. Es decir, si técnicamente es la respuesta, quedaría libre”, explicó el oficial.

Publicidad

Por eso, las autoridades buscan reformar algunas normas para penalizar el comercio ilegal de fentanilo en Colombia.