Caracol TV recibe mención especial en Premios Ondas por informe ‘Asesinato del presidente de Haití’

Este miércoles 20 de octubre se anunciaron los ganadores de la 68ª edición de los Premios Ondas en Barcelona, España. Caracol Televisión recibió una mención especial por el informe investigativo ‘Asesinato del presidente de Haití’.

El Premio Ondas Internacional en categoría de Televisión fue para KBS (Korean Broadcasting System), Corea del Sur, por 'Nongin Set Cheongin Hana' (Watch me! A decade of deaf-defying dance).

Y el jurado hizo una mención especial a Noticias Caracol por la investigación periodística 'Asesinato del presidente de Haití' (Assassination of the President of Haiti)

“Por ser un gran despliegue de periodismo de investigación que, en tiempo real, reconstruye un magnicidio que fue rápidamente olvidado por la agenda y la actualidad informativas", destacan sobre el informe especial de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

Agregaron los jurados que "este trabajo aborda las conexiones entre Haití y Colombia y con la voluntad de llegar a un gran público, imagina formas narrativas que son, al mismo tiempo, interesantes, trepidantes y nada habituales”.

Y es que tanto el trabajo investigativo como la narración y graficación de los informes, presentados el 18 de agosto de 2021, ha sido destacado y replicado ampliamente por medios internacionales.

