Cardenales no tienen prisa para fijar fecha de inicio de cónclave: Lombardi

Así lo manifestó Federico Lombardi tras la celebración de la cuarta congregación general de cardenales preparatoria del cónclave, a la que asistieron 153 de los 207 miembros del Colegio Cardenalicio, de ellos 113 electores.

Los cardenales electores son 115, por lo que sólo faltan por llegar a Roma dos, el de Varsovia, Kazimierz Nycz, y el vietnamita Jean Baptiste Pham Minh Man.

"En el Colegio hay una gran voluntad de preparación, seria, profunda y sin prisas. Quizás por ello no ha parecido oportuno plantear fijar la fecha del Cónclave que, buena parte del Colegio, podría sentir como algo forzado en su dinámica de discernimiento. También hay que tener en cuenta que faltan todavía algunos cardenales y sería una muestra de respeto hacia ellos esperar hasta que el Colegio esté completo", dijo Lombardi.

En la línea de que estos días de congregaciones son tiempo de "profunda reflexión" se mostró también este miércoles el cardenal alemán Walter Kasper, presidente emérito del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, quien en una entrevista a la prensa italiana dijo que la situación "es diferente a 2005", cuando fue elegido Joseph Ratzinger, quien desde el primer momento era favorito .

"Este cónclave hay que prepararlo con calma. Los cardenales casi no nos conocemos. No hay prisa"", afirmó Kasper, que agregó que la curia vaticana tiene que ser reformada y que "más allá" del escándalo Vatileaks, esa reforma es "prioritaria", ya que "falta diálogo interno, los dicasterios no se hablan y no hay comunicación".

En la cuarta reunión hablaron 18 cardenales, que trataron sobre la Iglesia en el mundo actual y las necesidades de la nueva evangelización, la Santa Sede y sus ministerios y sus relaciones con los episcopados y expectativas.

En estos días de reuniones, los cardenales norteamericanos organizaron encuentros con la prensa, que fueron cancelados este miércoles por el Vaticano.

Lombardi dijo que las congregaciones no son "un sínodo ni un congreso" de los que se intenta dar la mayor información posible, sino "un camino conjunto de maduración para llegar a la decisión de elegir al romano pontífice".

"La tradición de este camino es la de reserva para tutelar la libertad de reflexión de cada uno de los miembros del Colegio Cardenalicio que tiene que tomar una decisión tan importante", señaló.

