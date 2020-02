Esta es la verdadera Landis, mujer a la que Aida Merlano le robó la identidad

Es una humilde madre que vive en un barrio a las afueras de Maracaibo. Dijo que no sabe cómo terminó involucrada en esta insólita situación.

Landis del Carmen Ferrer Urdaneta es el nombre con el que se identificaba la exsenadora Aida Merlano en territorio venezolano. Aunque ambos documentos tenían la misma identidad y fecha de nacimiento, el número de identificación era distinto y la foto era de la entonces fugitiva.

La verdadera Landis, cuya vivienda se ubica en el barrio Santa Fe a 30 kilómetros de la capital Zuliana, señaló que le asombró “porque yo creo que por esto puedo ir presa”.

Incluso, al momento de hacerle le entrevista expresó: “Me dio un poquito de miedo cuando me dijeron que eran periodistas porque yo no me metido con nadie ni hecho nada para estar involucrada en esto”.

Esta es una prueba de la fragilidad del sistema de identificación venezolano, que ha sido salpicado muchas veces por la corrupción.

Una cedula de identidad falsa, fabricada con papelería del sistema oficial de identificación, puede costar entre 300 y 500 dólares.

Entre los tres cargos que enfrenta Aida Merlano se encuentra, precisamente, el de usurpación de identidad y uso de documento falso. Además del cargo más grave, que es asociación para delinquir.

Sobre el caso de Aida Merlano aún existen interrogantes que por ahora no se aclaran, debido a que muchas de esas respuestas las tiene el régimen de Nicolás Maduro.