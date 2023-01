Carlos Vecchio dice que despachará desde la embajada de Venezuela en Washington

El nombrado por el presidente interino, Juan Guaidó, como representante diplomático ante EE. UU. negó la versión de que ejercerá en la sede de Colombia.

“Eso no está planteado lo que si debo decir es que he recibido todo el apoyo. Se lo agradezco a Colombia”, señaló Vecchio.

Vecchio, quien hoy sostuvo varios encuentros en la capital estadounidense con congresistas de ambos partidos y con el vicepresidente Mike Pence, negó conocer el significado del polémico apunte del asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, que decía "cinco mil tropas a Colombia".

En contexto:

“5.000 tropas a Colombia”: apuntes de John Bolton en libreta generan revuelo “Yo no hablé de los apuntes, fue una reunión muy importante con la administración Trump”, señaló el diplomático.

Señaló que entre sus prioridades están facilitar el ingreso de las ayudas humanitarias a Venezuela y proteger los activos de la república en Estados Unidos.