Carly Fiorina, la candidata republicana que le plantó cara a Donald Trump

El magnate Donald Trump, el precandidato republicano mejor posicionado en las encuestas, se convirtió este miércoles en el blanco preferido de los ataques durante un debate con adversarios de su partido, al tiempo que Carly Fiorina, la única mujer del grupo, mostró sus credenciales.

En uno de los más tensos momentos del debate, Fiorina respondió con elegancia comentarios ofensivos formulados por Trump sobre su apariencia y sobre cómo ello aleja a los votantes.

"Creo que todas la mujeres de este país han escuchado claramente lo que el señor Trump dijo", comentó Fiorina con fiereza, desatando un ruidoso aplauso en la gigantesca sala donde se realizó el debate.

Pero además Fiorina tuvo desempeño destacado en la porción central del debate, cuando mostró conocimiento de datos militares y criticó a la aspirante del partido Demócrata Hillary Clinton por su falta de logros.

Fiorina conmovió a todos al revelar que perdió un hijo por adicción a drogas, y aún tuvo tiempo para criticar ácidamente a Trump por sus prácticas comerciales.

Analistas elogiaron su seguridad y los medios detectaron la aprobación que tuvo en las redes sociales durante la transmisión del debate.

De igual manera fue notorio que ella recibió el aplauso más grande en el encontronazo que tuvo con Trump, que lo dejó mal parado.

Pero no solo los asistentes quedaron impresionados con su actuación.

El periódico The New York Times describió su participación como “sólida, con confianza y algunas veces profundamente personal”, mientras que Fox News la describió como “la ganadora de la noche”.

Fiona logró cerca de 20 mil tuits en la noche, solo superada por Trump.

Sus momentos más definitivos fueron el intercambio con el magnate y cuando habló de la muerte de su hijastra.

Mediciones muestran que el debate logró audiencias similares a la de importantes eventos deportivos.



De empresaria a candidata

Quien hoy brilla entre los precandidatos republicanos irónicamente jamás ha ocupado un cargo político. En 2010 perdió en su intención de lograr un escaño en el Senado por California. Ella es más conocida por su perfil como empresaria y ejecutiva en el mundo de los negocios y tecnológico. En especial se recuerda su paso por la gigante Hewlett-Packard, de 1999 a 2005.

Solo un año antes la revista Fortune la había escogido como una de las mujeres más poderosas en el mundo de los negocios.

Tiene 60 años y es sobreviviente del cáncer. Está casada con Frank Fiorina, un exconductor de grúa que logró ser ejecutivo de At&T. En 2009 sufrieron la muerte de la hija menor de Frank, Lori, a causa de la adicción a las drogas y el alcohol.