Carnavales en Venezuela ya no son lo que solían ser

La situación económica y los precios de los disfraces, entre otras cosas, hace que se vivan con menos intensidad que antes.

En Venezuela, los carnavales además de ser una tradición religiosa eran sinónimo de fiesta, disfraces y juegos con agua. Eso ha cambiado con la crisis. Leonardo Lugo tiene 27 años y recuerda claramente cómo disfrutaba en esta época.

"Normalmente uno iba a la playa, compraba cervezas; todo era muy divertido, bombas de agua hasta huevos lazábamos en carnavales. Claro que sí me disfrazaba, tenía como cinco disfraces más o menos", señala Leonardo.

La diversión ha cambiado por las fallas en los servicios públicos y la situación económica.

"El agua llega una hora en la mañana, una hora en la noche. Hoy en día cada huevo debe costar como 500 bolívares, un cartón de huevos vale 10 mil bolívares. ¿Cómo tú lanzas huevos?, es imposible", dice.

Los venezolanos no pueden comprar la ropa típica del carnaval debido a que el precio de un atuendo es cuatro veces el valor de un salario mínimo.

La escasez afecta también las pequeñas tradiciones de esta época.

"Lo que son bombitas, que si papelillo que uno normalmente veía en las calles, no las he visto", dice otra venezolana.

El mandatario chavista, Nicolás Maduro, anunció la entrega de un bono equivalente al sueldo mínimo, a través del carnet de la patria, con motivo del carnaval 2019.

