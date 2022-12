Carro bomba en Turquía dejó 28 muertos y 70 heridos

Al menos 28 personas murieron y 70 resultaron heridas el miércoles por la noche en un atentado con coche bomba dirigido contra vehículos militares en pleno corazón de la capital turca, Ankara, el último de una serie de ataques que han sacudido el país.

El ataque tuvo como blanco un convoy de vehículos del ejército que se encontraba cerca de la plaza de Kizilay, precisó el gobernador de la capital turca Mehmet Kiliçlar, en declaraciones a medios locales. Cerca de esta plaza está la sede del estado mayor del ejército turco, el Parlamento y varios ministerios.

La explosión, de una gran fuerza, se escuchó en casi toda la capital y provocó pánico entre sus habitantes.

El atentado no ha sido por el momento reivindicado, pero el presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometió de inmediato que habrá una respuesta. "Turquía no dudará en utilizar en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier ocasión su derecho a defenderse", aseguró.

"Aún no disponemos de información sobre los autores del ataque", dijo el viceprimer ministro y portavoz del gobierno, Numan Kurtulmus, ante periodistas. Pero "los encontraremos", garantizó.

"Los que cometieron y organizaron este ataque atroz contra nuestro país, nuestra gran nación y nuestra democracia no lograran nunca sus objetivos", declaró por su parte el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu.

El ataque se produjo a las 18h31 locales (16h31 GMT) y su blanco fue "vehículos de servicio que transportaban a personal militar", precisó el estado mayor. Los vehículos estaban detenidos frente a un semáforo.