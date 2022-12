Casa Blanca y republicanos seguirán diálogo tras primera reunión "útil"

El presidente Obama tuvo este jueves una "buena reunión" con líderes republicanos, aunque no se pronunció sobre la propuesta republicana, informó la Casa Blanca. Obama se reunió con una veintena de negociadores republicanos de la Cámara baja, que le ofrecieron un plan para elevar durante un plazo corto el techo de la deuda nacional, que se alcanzará el próximo 17 de octubre.

"Tras una discusión sobre posibles caminos hacia adelante, no se tomó una determinación específica. El presidente espera seguir haciendo un progreso continuo con miembros de ambos partidos", dijo la mansión presidencial en un comunicado, al término de una reunión de aproximadamente hora y media.

"La meta del presidente sigue siendo asegurar que pagamos las facturas en las que hemos incurrido, reabrir el Gobierno y regresar al asunto del crecimiento de la economía, la creación de empleos y el fortalecimiento de la clase media", puntualizó la nota.

Tras la reunión, el presidente de la Cámara baja, John Boehner, no hizo comentarios ni en la Casa Blanca ni en el Capitolio, lo que generó especulaciones sobre un fracaso de los contactos para resolver la crisis política generada por el cierre parcial de la Administración federal desde el 1 de octubre.