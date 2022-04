“Casarse consigo misma”: mujeres le apuestan a las bodas en solitario

"

Una práctica muy común en Japón

Según un artículo publicado en The New York Times, el porcentaje de mujeres que ahora trabajan en Japón es más alto que el de los años anteriores y, por ello, han decidido “apostarle a su libertad”, pues no quieren dedicar parte de sus vidas a las tareas domésticas y prefieren estar más comprometidas con sus carreras profesionales.

Noticias Caracol