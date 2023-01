Casi mata a su novio con un sable samurái porque tenía Tinder instalado en el teléfono

Al descubrirlo, la celosa mujer compró el arma y le produjo graves heridas. Después, ella misma llamó a la Policía pues creyó que lo había asesinado.

“Apuñalé a mi novio… lo apuñalé… está muerto… creo que está muerto”, dijo a las autoridades la celosa mujer en su llamada a la línea de emergencias 911.

De inmediato, las autoridades acudieron al lugar y encontraron al hombre al borde de la muerte.

El caso se registró en el poblado de Camas, en Washington. La mujer, identificada como Emily Javier, había encontrado cabellos largos que no eran suyos en la casa en que vivían.

Al parecer, luego de dos años de convivencia, ella consideró inaceptable que él estuviera engañándola y viéndose con otra persona.

Así fue como se decidió a tomar la brutal represalia, que según la Policía, planeó durante ocho días. Además, la atacante tenía dos cuchillos más a la mano con la intención de rematar al supuesto infiel.

“Lo que sea que ese tipo hiciera, no merecía ser acuchillado. Incluso si él estuviese haciendo algo inapropiado”, dijo el vecino Jay Meltesen.

El hombre agredido, identificado como Alex Lovell, resultó con graves heridas. Tras permanecer en cuidados intensivos varios días, fue dado de alta.

De acuerdo con versiones de médicos consultados por el diario The Oregonian, él estuvo a punto de perder tres dedos de una mano.

Al salir de la convalecencia, el hombre se mostró agradecido con la vida, aunque poco arrepentido de su supuesta traición.

"Este sentimiento que tengo por haber ganado con mis manos es la mejor sensación. he practicado todos los deportes, ganado grandes competencias, descendido duras montañas con mi snowboard. Esto fue mejor”, afirmó

Sobre su pareja, que estuvo a punto de segarle la vida, concedió palabras de consideración.

"Llamó a las autoridades y salvó mi vida, espero que eso cuente. Es un poco complicado, creo que ella necesita ayuda”, dijo Alex Lovell.

Emilly Javier afronta cargos por intento de homicidio en primer grado.

Debido a las graves lesiones que tuvo, amigos del agredido organizaron una colecta a través de la página de recaudación Gofundme.