Catalanes irán a referendo para independizarse de España

El presidente regional de Cataluña, Artur Mas, pactó con la izquierda nacionalista la pregunta de la consulta que pretende celebrar el 9 de noviembre de 2014 que sería: "¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?".

Los grupos que llegaron a este acuerdo con el presidente catalán fueron Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Iniciativa per Catalunya (ICV) y la CUP.

El compromiso de una consulta soberanista fue el acuerdo al que llegó CiU, formación que dirige el gobierno catalán, con ERC para que Artur Mas fuera investido presidente del Ejecutivo regional, el 24 de diciembre pasado.

Al mes siguiente el Parlamento catalán aprobó una declaración para realizar una consulta popular sobre la autodeterminación, con el voto de los nacionalistas e independentistas.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó que vaya a autorizar una consulta de tipo soberanista en la región de Cataluña, por entender que va contra la Constitución y contra la soberanía de todos los españoles.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se pronunció en la misma línea y dijo que la Constitución no autoriza someter a referéndum cuestiones que afectan a la soberanía nacional y corresponden a todos los españoles.

En los pasillos del Congreso, Ruiz-Gallardón aseguró que no se realizará ninguna consulta "que pretende que una parte de españoles no sean capaces de decidir sobre algo que la Constitución les da", como es la decisión sobre su propia integridad.

"Pretender que una comunidad autónoma adopte una decisión sobre algo que nos pertenece a todos los españoles, que es nuestra soberanía y nuestra integridad territorial, es intentar hurtar a los españoles" de su capacidad de decisión, afirmó el ministro.