“¡Cataluña es España!”: multitudinarias marchas en rechazo al referendo independista del domingo

Mientras entre catalanes están divididas las opiniones, Gobierno insiste en que la consulta no cuenta con su aval y es por lo tanto ilegal.

Miles de personas se manifestaron en varias ciudades de España en contra del referendo de independencia previsto para este domingo en Cataluña, al que el presidente regional no piensa renunciar a pesar de la oposición de Madrid.

Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo de esta rica región del noreste de España está decidido a celebrar esta consulta prohibida por el Tribunal Constitucional español.

El domingo, "lo que no va a pasar es que nos vamos a ir a casa y vamos a renunciar a nuestros derechos", afirmó el presidente regional Carles Puigdemont en una entrevista a la AFP a menos de 24 horas del comienzo del sufragio.

Unas horas después, miles de personas con banderas españolas salieron a las calles de Barcelona y de otras ciudades del país para mostrar su rechazo contra este proyecto que mantiene divididos a los 7,5 millones de catalanes.

"Catalonia is Spain (Cataluña es España)" o "Nosotros también somos catalanes", cantaban bajo la lluvia en el centro de Barcelona.

"Me trae un poco el cansancio de esta ruptura, el cansancio de esta antidemocracia, el cansancio de estas imposiciones, de este quebrantamiento de la ley", dijo María José Moreno, de 54 años.

En Madrid, Valladolid, Santander, Sevilla o Valencia también llovían críticas al nacionalismo catalán además de alguna que otra al gobierno español.

"El Estado tiene que hacer política, tiene que convencer de lo bueno que es estar unidos, en lugar de repetir todo el tiempo que el referendo es ilegal", lamentaba Rafael Castillo, ingeniero, en Madrid.

