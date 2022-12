Cataluña se prepara para controvertido referendo independista el próximo domingo

El gobierno de Rajoy ha intentado por todos los medios frenar la jornada. La mayoría de catalanes apoya la consulta, pero hay división sobre la independencia.

Cataluña es una región en el nororiente de España con su propio idioma e identidad cultural.

Por su ubicación geográfica, tuvo una gran influencia del Imperio Carolingio y de los francos, en la franja que marcaba la frontera con el imperio español dominado por los musulmanes y conocido como Al Ándalus.

Dentro de ese sándwich llamado la ‘marca hispánica’ se constituyó como ‘el condado de Barcelona’, que más adelante se unió con el reino de Aragón.

Después de varios siglos y una derrota en la Guerra de Sucesión, en 1714 pasó a formar parte de la España de Felipe V, el primer rey Borbón.

Aunque funcionan como una comunidad autónoma con altos niveles de autogobierno, desde el siglo XIX una parte de los catalanes ha soñado con volver a ser un estado independiente y en ese sentido dieron un primer paso en septiembre de 2015, cuando los separatistas obtuvieron la mayoría en el Parlamento regional; y en cuestión de dos años concretaron los pasos en esa dirección.

La reciente crisis económica y el descontento con el gobierno español hicieron crecer el sentimiento independentista de un 10% a cerca del 45% de la población en los últimos años. Esta pujante región genera el 19% del producto interno bruto de España y por eso ellos quieren administrar su propia economía.

El gobierno de Rajoy ha intentado por todos los medios frenar la jornada convocada para el domingo. La Fiscalía desmanteló gran parte del operativo electoral y detuvo a 14 altos cargos del gobierno catalán. Y talvez lo más grave, tiene en alerta a miles de policías para evitar la votación.

Aunque la mayoría de los catalanes apoya el refrendo, en cuanto a la pregunta de independizarse o no están divididos.

Si gana el sí, en 48 horas Cataluña se declararía independiente. Algo que, por supuesto, el gobierno español no está dispuesto a aceptar.