Cataluña vota en las elecciones regionales con alta participación

Cataluña celebra hoy elecciones para elegir el parlamento autonómico, comicios planteados por los nacionalistas como un plebiscito sobre una eventual independencia y que en las primeras horas han registrado una alta participación que supera en casi seis puntos la de los anteriores de 2012.

Cuatro horas después de la apertura de los colegios electorales, a la 1:00 p.m., hora local, la participación alcanzaba el 35,09 % del censo, 5,7 puntos más que en los anteriores comicios autonómicos de noviembre de 2012 a la misma hora..

Los datos fueron proporcionados por la consejera de Gobernación del Gobierno regional, Meritxell Borràs, en una rueda de prensa, en la que ha ofrecido el primer avance oficial de la participación de la jornada electoral, que se está desarrollando con normalidad en toda Cataluña.

Borràs explicó que el "interés" que han suscitado estas elecciones se está traduciendo en un incremento de la participación en las cuatro provincias catalanas, donde muchos colegios electorales registran desde primera hora de la mañana largas filas para poder votar.

Por provincias, la que más participación está registrando es Gerona, con un 38,42 % del censo, lo que supone 5,87 puntos porcentuales más que en 2012.

La participación en estos comicios, que los partidos nacionalistas han planteado como una suerte de plebiscito sobre una hipotética independencia de España, se considera un dato clave, ya que según todas las encuestas los partidarios de la secesión están más movilizados.

Estos partidos se presentan agrupados en dos candidaturas: Junts pel Sí (Juntos por el sí) y los más radicales de la CUP

Los partidos contrarios a la independencia, que se reparten entre cinco candidaturas, han animado durante la campaña electoral a los que rechazan los planes secesionistas a que acudan a las urnas.

El Partido Popular (PP, centroderecha) y Ciudadanos (partido de centro no nacionalista) son defensores de la unidad y centraron su campaña en una oposición frontal a los independentistas.

Como una tercera opción se sitúan el Partido Socialista de Cataluña (PSC), Catalunya Sí que es Pot (Cataluña sí se puede, izquierda no independentista) y Unió, partido nacionalista de centro que este año rompió su tradicional coalición con Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) por su deriva independentista.

Los tres son contrarios a la independencia pero apuestan por buscar opciones que faciliten el diálogo, como la reforma constitucional que proponen los socialistas para conseguir la sintonía de Cataluña con el resto de España.

La Constitución española no contempla la hipótesis de la independencia de las comunidades autónomas que forman España.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha asegurado hoy que no habrá necesidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite suspender una autonomía, en caso de que haya una declaración unilateral de independencia de Cataluña.

García-Margallo ha recalcado en una entrevista con el diario español "El Mundo" que "una declaración inconstitucional de independencia puede ser corregida por el Tribunal Constitucional".

Después de depositar su voto, el actual presidente regional catalán, Artur Mas, que concurre a las elecciones en la plataforma independentista Junts pel Si, afirmó que esta votación "se leerá como un plebiscito" sobre el futuro de Cataluña.

La práctica totalidad de los cabezas de lista de las distintas formaciones que concurren a las elecciones han votado antes de mediodía en sus respectivos colegios electorales y todos ellos han coincidido en hacer un llamamiento a la participación.

Los representantes de las fuerzas independentistas han insistido además en la necesidad de que todos respeten los resultados.

Los centros de votación abrieron a las 9:00 a.m. hora local y cerrarán a las 10:00 p.m.

Con 7,5 millones de habitantes, Cataluña es la segunda comunidad autónoma más poblada de España y tiene el Producto Interior Bruto más elevado de todas las regiones del país (199.786 millones de euros en 2014, un 18,9 % del estatal).