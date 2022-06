Advertidos: Catar prohíbe relaciones íntimas entre solteros durante Copa Mundo

Aquellos fanáticos que quieran ir a ver a sus selecciones en la Copa Mundo Catar 2022 deberán tener en mente que hay algunas reglas y leyes que no son comunes en el mundo occidental. Una de ellas es que no se tolerarán relaciones sexuales entre personas que no estén casadas.

Y es que aunque a muchos esto les parezca extraño, en varios países musulmanes están prohibidas las relaciones sexuales prematrimoniales, sin importar el contexto o quiénes estén involucrados. Las leyes son tan estrictas en Catar, que quienes rompan la regla pueden afrontar hasta siete años de cárcel.

Algunos países, como el Reino Unido, han publicado recomendaciones en páginas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores para ciudadanos que piensan viajar a la cita deportiva.

Y es que no solo las estrictas reglas se aplican a la intimidad, también son ilegales las demostraciones de cariño entre parejas -como los besos- y el consumo de alcohol. Algo que es normal en otros estadios del mundo.

Del mismo modo, banderas o elementos que reflejan la diversidad LGTBI+ serán confiscados.

Nasser Al-Khater, presidente de Catar 2022, ha advertido sobre las "demostraciones públicas de afecto" en Catar.

"La seguridad de cada aficionado es de suma importancia para nosotros", comenzó. "Pero las demostraciones públicas de afecto están mal vistas, no es parte de nuestra cultura, y eso va en todos los ámbitos", explicó.