Cayó ‘el Joker’: no lo capturó Batman sino un policía en La Florida

Es acusado de apuntar con un arma, cargada y sin licencia, a conductores que pasaban por una avenida de Miami.

El hombre fue identificado como Lawrence Patrick Sullivan, de 29 años, quien durante su detención aseguró ser un “modelo de tatuajes”.

La captura se produjo luego de que un policía atendiera denuncias de ciudadanos en el complejo de viviendas Hammocks Place Apartments. Tras un seguimiento, el uniformado encontró al sospechoso.

Al momento de la captura, se le incautó un revólver Smith & Wesson con seis cartuchos. Al ser interrogado por la licencia del arma, el hombre aseguró no tenerla porque era demasiado cara.

Al llegar a la cárcel, según Sullivan, fue recibido como una celebridad por los otros presos. Finalmente, obtuvo su libertad tras pagar una multa de 5.000 dólares. “

“La pistola está a mi nombre, no es un arma sucia, ¿por qué van a acusarme de un delito mayor?”, dijo ‘el Joker’ a su salida de prisión.

En entrevista con la cadena estadounidense NBC, la hermana de ‘el Joker’ puso en duda las acusaciones. “No creo que apuntara el arma a los carros, él no haría eso. Sí, tenía una pistola, pero no amenazaría a nadie”, dijo la mujer.

Los tatuajes de Sullivan son recientes y no tienen más de cuatro años, como consta en fotos que le tomaron durante una anterior en 2013. En esa oportunidad lo detuvieron por posesión de marihuana.

La hermana del procesado, aseguró que a ella le pareció mala idea en el tatuaje en el rostro y así se lo dijo. "Le advertí que la gente lo tomaría mal", agregó.