¿Cayó un meteorito en Ucrania? Misterioso destelló activó alarmas antiaéreas y quedó en video

El misterioso destello que iluminó el miércoles el cielo de Kiev, donde provocó una breve alerta antiaérea, pudo haber sido un meteorito, afirmó el jueves la agencia espacial ucraniana.



"No podemos identificar el objeto con exactitud. Nuestra hipótesis es que se trata de un meteorito, pero para determinar su naturaleza exacta nos faltan datos", declaró a la AFP Igor Korniyenko, subjefe del centro de control de la agencia espacial ucraniana.

"Los instrumentos de observación registraron una fuerte explosión, lo registramos y determinamos dónde ocurrió" en el cielo, añadió.

El jefe de la administración militar de Kiev, Sergi Popko, había dicho que el destello fue provocado por un satélite de la NASA que volvía a tierra, pero la agencia espacial estadounidense negó esa versión.

Publicidad

La NASA había anunciado días atrás que un satélite de 300 kilos reingresaría a la atmósfera en algún momento del miércoles.

Según Korniyenko, la agencia espacial no pudo "evaluar el tamaño" del cuerpo que penetró en la atmósfera, provocando el destello, pero -dijo- no golpeó el suelo.

"Según nuestros datos, no ha llegado a la Tierra, no ha habido impacto porque no hay datos sísmicos", explicó Korniyenko.

Publicidad

Un poco antes, la administración militar de la ciudad descartó que el destello, que motivó una alerta antiaérea, se debiera a la caída de un satélite ni a un ataque ruso con misiles.

"No fue un ataque con misiles y nuestra defensa antiaérea no utilizó sus armas", afirmó la administración en un comunicado.

"No fue un ataque"

Popko, el jefe de la administración, comentó el jueves que "solo los expertos podrán determinar exactamente lo que fue".

No obstante, descartó que hubiera mediado alguno de los misiles o ataques con drones que Rusia ha realizado contra la capital desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022.

Publicidad

Popko se refirió al incidente del miércoles como "la caída de un objeto aéreo desconocido y dijo que su brillo "causó entusiasmo y preocupación entre los habitantes de Kiev".

En las redes sociales ucranianas abundaron la especulación y los memes, incluyendo chistes de que el misterioso destello fue causado por una nave espacial alienígena.

"Las redes sociales se divierten con memes sobre platillos voladores (pero) ¡por favor no utilicen el símbolo oficial de la fuerza aérea en sus memes!", pidió la fuerza aérea ucraniana.

Publicidad

Esa unidad militar también señaló que el destello estaba "relacionado con la caída de un satélite/meteorito".