CEO de empresa canadiense murió y se llevó a la tumba la contraseña de una fortuna

Gerald Cotten era el único que conocía la clave de la cartera de 190 millones de dólares de la compañía.

Cotten falleció el 9 de diciembre en India y desde entonces los inversores de Exchange no han podido acceder a los fondos.

Al parecer la combinación fue sepultada con el empresario de 30 años, debido a que, por políticas de QuadrigaCX, él era la única persona autorizada para manejar esa información.

La viuda y heredera de Gerald Cotten, Jennifer Robertson se presentó en Nueva Escocia, Canadá, ante la suprema corte para declarar y explicar el caso.

"La laptop desde la cual Gerry trabajaba las compañías está encriptada y no sé la contraseña ni ninguna clave de recuperación. Ya las he buscado y no las he encontrado escritas en ningún lado", afirmó Robertson.

También dijo que ya ha realizado la respectiva búsqueda en los documentos que están en su casa, pero no hay indicios de la clave.

La mujer contrató a un experto para recuperar la información, tanto de los teléfonos como de la computadora. Sin embargo, después de mucho esfuerzo, no han tenido éxito.

El público se muestra escéptico y ha manifestado a través de la red social Reddit que se trata de un fraude.

Por un lado, no dan suficiente crédito al comunicado sobre la muerte de Cotten, publicado en Facebook, y por otro lado, un investigador sostiene que no hay indicios de que la empresa no tenga los accesos de bitcoin y que, además, los fondos congelados son menores a los reportados.



La muerte prematura del millonario se debió a complicaciones de la enfermedad de Crohn, una condición inflamatoria crónica, pero según lo revelado por el periódico The Globe and Mail, el empresario firmó su testamento solo dos semanas antes del deceso.