Cerca de 200 niños murieron de hambre en hospitales de Tigré, en Etiopía: estudio

Unos 200 niños murieron de hambre en la región norte etíope de Tigré, afectada desde hace un año por la guerra y donde se agrava la malnutrición, según estudio realizado por médicos e investigadores locales, que lo expusieron a la AFP.

Los datos de esta investigación ofrecen una perspectiva excepcional sobre la situación del hambre en Tigré, donde las comunicaciones fueron cortadas y está sometido, según la ONU, a un bloqueo de la ayuda humanitaria, causando penuria de víveres y medicamentos.

Pero este balance no es probablemente exhaustivo, pues la mayoría de los hospitales no funcionan y no se puede llegar a la mitad de los distritos del Tigré, afirma en entrevista a la AFP Hagos Godefay, quien dirigía antes de la guerra los servicios de salud de la región.

La mayor parte del Tigré se encuentra en la actualidad bajo el control del Frente popular de liberación del Tigré (TPLF), partido que dirigía esta región antes del conflicto y es ahora considerado "terrorista" por el gobierno etíope.

"Registramos más de 186 muertes" de niños de menos de cinco años, debido la malnutrición severa, declaró Hagos, quien también es médico.

El estudio, realizado en 14 hospitales con familias de la región por médicos e investigadores de la universidad de Mekele, subraya también que cerca del 29% de los niños sufren malnutrición aguda, frente a 9% antes de la guerra, agregó.

El Primer ministro etíope Abiy Ahmed envió al ejército al Tigré en noviembre de 2020 para destituir al TPLF, acusándolo de haber atacado campamentos militares.