Cerca de millón y medio de niños morirán por hambruna que azota cuatro países africanos: Unicef

Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen necesitan US$255 millones para evitar que más pequeños fallezcan por malnutrición aguda.

Según la Unicef, un mes después de la declaración de hambruna en Sudán del Sur se agota el tiempo para más de un millón de niños, con una sequía y un conflicto armado que arrasan con numerosas vidas en cuatro países.

“Los niños no pueden esperar a que se declare una nueva hambruna mientras decidimos tomar medidas”, afirmó Manuel Fontaine, director de Programas de Emergencia. “Contamos con la experiencia de lo ocurrido en Somalia en 2011: para cuando se declaró la hambruna, una cifra incalculable de niños ya había fallecido. Eso no puede volver a pasar”.

La entidad informó de que en esos cuatro países, al menos 22 millones de niños están hambrientos, enfermos, desplazados de sus hogares o han dejado de ir a la escuela. Cerca de 1,4 millones están en peligro inminente de morir este año de malnutrición aguda.

Según la última estimación de fondos, Unicef necesita unos 255 millones de dólares para proporcionar a esos niños comida, agua, salud, educación y servicios de protección solo para los próximos meses.

Una parte de la financiación (más de 81 millones de dólares) se destinará a programas de nutrición para realizar a los niños pruebas de malnutrición y administrarles alimentos terapéuticos.

Una cantidad adicional de 53 millones de dólares se asignará a los servicios de la salud y, en particular, a las vacunas, mientras que más de 47 millones de dólares se destinarán al agua, el saneamiento y los programas de higiene para prevenir enfermedades diarreicas potencialmente mortales.

Los fondos restantes contribuirán a proteger a los niños afectados por el conflicto y los desplazamientos y les proporcionarán servicios educativos. Las familias más vulnerables también podrán contar con asistencia en efectivo.

Los recursos necesarios para los meses siguientes forman parte de un llamamiento más amplio para el resto de 2017, consistente en un total de 712 millones de dólares: un aumento de un 50% en los requisitos de financiación para los cuatro países con respecto al mismo periodo del año pasado.

El conflicto armado es uno de los principales factores causantes de esta crisis.