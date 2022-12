Cerca de un centenar de heridos deja sismo que sacudió a Grecia y Turquía

El sismo ocurrió a las 12:25 del mediodía (0925 GMT) en el sudoeste de la isla griega de Samothraki, a 210 kilómetros (130 millas) al este de Tesalónica y 296 kilómetros (185 millas) al noreste de Atenas. Estuvo además cerca de la isla turca de Gokceada y la isla griega de Lemnos.

El gobernador de la provincia de Canakkale, Ahmet Cinar, en el noroeste de Turquía y que incluye la isla de Gokceada, dijo al canal de televisión NTV que unas 100 personas acudieron a los hospitales en busca de tratamiento de heridas leves, tanto en la isla como en la parte continental. La mayoría resultó herida cuando intentaba abandonar los edificios en medio del pánico, inclusive algunas personas que saltaron desde los balcones. Por lo menos una mujer resultó herida por el desprendimiento de ladrillos.

El sismo causó daños en algunos edificios de la provincia, inclusive dos mezquitas, pero no hubo informes de daños estructurales.

Igualmente en Canakkale fueron evacuados los pacientes de un hospital estatal cuyos muros se agrietaron. Las autoridades establecieron un hospital de campaña para cuidar a los pacientes, dijo la agencia noticiosa Dogan.

El oficial de guardia en la comisaría policial de Lemnos dijo que una turista británica resultó levemente herida en el aeropuerto al desplomarse parte del techo. Fue atendida en el lugar y no tuvo que ser hospitalizada. No fueron denunciados otros daños o heridos.

El Instituto de Geofísica de la Universidad Aristóteles de Tesalónica anunció un sismo de magnitud 6,3. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) habló inicialmente de una magnitud de 6,4 y después de 6,9.

Hubo divergencias sobre el epicentro. El USGS dijo que fue localizado a una profundidad de 10 kilómetros (6 millas) pero el Instituto Geodinámico de Atenas dijo que fueron 27 kilómetros (17 millas).

El temblor fue sentido ampliamente, inclusive en Tesalónica, la costa occidental de Turquía y hasta en Bulgaria y Estambul. Ocurrieron luego varias réplicas.

"El temblor ocurrió en una zona de especial actividad sísmica que, anteriormente, produjo sismos de hasta 7 grados de magnitud (en 1982)", dijo Manolis Skordilis, del Instituto de Geofísica, a The Associated Press. "Estamos analizando los temblores secundarios y permanecemos alertas", agregó.