“Cerdo, cretino, idiota”: Robert De Niro no se guarda nada contra Trump en video

El actor neoyorkino protagoniza un video en el que arremete contra el candidato presidencial de Estados Unidos Donald Trump. Desde hace varias semanas De Niro se ha mostrado en contra de que el magnate republicano aspire a la Casa Blanca.

El video dura apenas un minuto y se ha vuelto viral en redes. Pese a su corta duración, queda claro que más que estar en contra de Trump, el actor tiene deseos de “golpearlo en la cara”.



“Es descaradamente estúpido. Es malo, es un bribón, es un cerdo, es un cretino y un fanfarrón. Un cretino que no sabe de lo que está hablando; no hace su tarea y no le importa. Cree que la sociedad es un juego. No paga impuestos, es un idiota.

Collin Powell lo describió perfecto: “Es un desastre nacional. Es una vergüenza para este país.”

Me enoja mucho que este país haya llegado al punto de que este idiota, este payaso, esté en el lugar que está.

Dice que quiere golpear a gente en la cara. Bueno… yo quiero golpearlo en la cara.

¿Esto es lo que queremos como presidente? No lo creo. Lo que yo quiero es dirección para este país y estoy muy muy preocupado de que podamos ir en la dirección incorrecta con alguien como Donald Trump.

Si te importa el futuro, vota por él (el futuro)”