“Chávez analiza imágenes de satélite y da órdenes 2 meses después de operación”

"Ayer en la noche el presidente Chávez analizó con atención imágenes recientes de nuestro satélite Miranda y giró varias instrucciones" e "incluso mandó a inspeccionar algunas parcelas aparentemente no cultivadas, según las imágenes multiespectrales en Barinas y Guárico", escribió Arreaza en su cuenta en Twitter.

El gobernante, añadió el ministro en otro mensaje en la misma red social, "examinó en detalle la imagen de Sabaneta (Barinas) e instruyó darle la mayor utilidad social y científica al satélite".

La alusión al gobernante llega en el día en que se cumplen dos meses desde que fue operado por cuarta ocasión de un cáncer que se le detectó en junio de 2011, asimismo en La Habana.

El canciller de Venezuela, Elías Jaua, aseguró el sábado que Chávez está "al mando" y "tomando decisiones estratégicas", y señaló que en el país hay estabilidad, sus instituciones funcionan con normalidad y la comunidad internacional lo respalda.

El canciller, que visitó esta semana a Chávez en compañía del vicepresidente, Nicolás Maduro, dijo que el presidente los había recibido con un "sarao" de música llanera y estaba muy agradecido por las muestras de solidaridad.

El Gobierno no ha actualizado desde el 26 de enero las informaciones sobre la salud del presidente.

En aquella ocasión, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, señaló que "la evolución general del paciente" era "favorable" tras superar la infección pulmonar, aunque persistía "cierto grado de insuficiencia respiratoria".

Villegas agregó que se había empezado a aplicar "tratamiento médico sistémico" para el cáncer.

Seis días después el vicepresidente informó que Chávez había superado el postoperatorio, aunque no ofreció detalles.

Caracas (Venezuela)