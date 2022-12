Chávez apareció en forma de pajarito y me bendijo: Maduro

"Lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos: 'hoy arranca la batalla. Vayan a la victoria. Tienen nuestras bendiciones'. Así lo sentí yo desde mi alma", relató Nicolás Maduro en el patio de la casa natal de Hugo Chávez en Sabaneta, en el estado Barinas, en el occidente de Venezuela, al iniciar la campaña electoral.

Maduro, que estaba acompañado de los hermanos de Chávez, sostuvo que al orar en la mañana del martes en una pequeña capilla católica y al encontrarse totalmente solo, apareció el ave, con la que se comunicó con silbidos.

"De repente entró un pajarito, chiquitico, y me dio tres vueltas acá arriba", dijo señalando su cabeza e imitando un aleteo.

El pájaro, prosiguió Maduro algo emocionado, "se paró en una viga de madera y empezó a silbar, un silbido bonito", dijo imitándolo.

"Me lo quedé viendo y también le silbé, pues. 'Si tú silbas yo silbo', y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él", de Hugo Chávez, remarcó.

El ahora candidato y encargado del Ejecutivo desde que Chávez falleció el 5 de marzo pasado víctima de un cáncer que se le detectó hace casi dos años, buscará en las elecciones del próximo 14 de abril completar el período presidencial 2013-2019.

El 5 de marzo Chávez "voló, voló y está volando (...); desde la vida eterna nos vigila", agregó Maduro.

Caracas, Venezuela