Chávez está en franca recuperación, según Cabello

"El presidente sigue avanzando, pero paulatinamente, de una manera constante en su recuperación", informó Cabello en un discurso, en tanto que Molero declaró a los periodistas que Chávez "se encuentra en el mejor momento del postoperatorio".

"Puedo adelantarles que nada más de ver la mirada, esa fortaleza moral y física, uno se llena de ánimo", manifestó el ministro, en tanto que el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento unicameral) agregó que por ello "es inevitable que la sonrisa uno la tenga en la cara, en el rostro, en la mirada y en el corazón".

Cabello y Molero regresaron esta madrugada de Cuba, adonde viajaron el pasado jueves, a una semana de cumplirse dos meses desde que el gobernante fue operado por cuarta ocasión por un cáncer que se le detectó en junio de 2011 y cuya naturaleza no ha sido revelada.

"Esta noticia que transmitimos hoy, los grandes medios de la derecha dirán que es mentira, comenzarán a decir todas las sandeces que han venido diciendo durante muchísimo tiempo sobre la salud del comandante", agregó Cabello.

"Pero nosotros que somos hijos que Chávez, quien nos ha enseñado a no mentirle al pueblo, le decimos que la salud del comandante va en franca recuperación", insistió Cabello.

"Con alegría -prosiguió- le mandó un abrazo, a todo el pueblo de Venezuela, y un agradecimiento por tanto amor, tanto cariño".

Cabello y Molero aludieron a la salud del gobernante en actos por separado por la conmemoración del 218 natalicio del prócer independentista Antonio José de Sucre y por el 21 aniversario del fallido intento de golpe de Estado que el 4 de febrero de 1992 lideró el entonces teniente coronel Chávez contra el presidente de la época, Carlos Andrés Pérez.

El anterior reporte sobre la salud del gobernante lo proporcionó el pasado viernes el vicepresidente del Ejecutivo, Nicolás Maduro, quien dijo entonces que la etapa postoperatoria "se cerró".

"Hemos pasado momentos complejos, afortunadamente el ciclo del postoperatorio se cerró y el presidente entró en una nueva fase de tratamiento para su enfermedad recuperándose paulatinamente, tomando fuerza", dijo Maduro.

Previamente, el pasado 29 de enero, el ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, yerno de Chávez, aseguró que el mandatario está "cada día mejor" y "mandando más que un dinamo".

En un contacto telefónico desde Cuba con el canal estatal VTV, Arreaza aseguró que el gobernante, de 58 años, está "cada día más incorporado a sus funciones", "constantemente reflexionando, tomando decisiones y cuando hacemos las reuniones de trabajo (...) gira instrucciones, gira órdenes", destacó.

El mandatario venezolano permanece en Cuba desde el pasado 10 de diciembre, adonde viajó dos días después de confirmar la reaparición de "células malignas" y plantearse por primera vez la posibilidad de verse incapacitado de continuar en el cargo que ocupa desde 1999.

Durante la convalecencia del jefe de Estado, varios integrantes de su equipo de Gobierno, encabezado por Maduro, a quien nombró candidato en caso de elecciones obligadas, han viajado periódicamente a la isla para visitarlo y recibir instrucciones, según han destacado.

Caracas, Venezuela