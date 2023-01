“Chávez está muerto, la patria no sigue”: agregado militar venezolano que desconoce a Maduro

El coronel José Luis Silva asegura que ya no queda rastro alguno de la revolución bolivariana del fallecido presidente.

Silva le envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de su país. “Mi llamado acá es a mis hermanos, que son mis hermanos, los quiero y los respeto. Ya está bueno, ya basta de maltratar al pueblo”, afirmó.

También aseguró que no tiene intereses personales en este asunto sino una obligación moral como venezolano: “no estoy buscando una promoción, no estoy buscando un cargo, todo lo hago por mi país y por las familias de todos y de cada uno de los venezolanos. Hoy soy una pequeña voz y yo no le pido a los militares que se maten, lo que quiero es que, por favor, ya basta, no repriman al pueblo”.

Para Silva son muchos los militares, como él, que no coinciden con la declaración de lealtad que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López le hizo a Nicolás Maduro: “Ellos no van a cambiar ni van a decir que la cosa está mala o de que la fuerza armada no quiere a maduro. No, eso no va a cambiar”.

El coronel Silva Silva, que lleva cinco años como agregado militar en Washington, destacó el liderazgo de Guaidó y dice que ya no queda rastro alguno de la revolución bolivariana de Hugo Chávez. Expresa que “la patria está muriendo, la están matando, señores. Estamos siendo cómplices de eso”.

Silva salió del edificio de la agregaduría militar temporalmente por cuestiones de seguridad.

