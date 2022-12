Chávez no está "totalmente recuperado" y se juramentará cuando lo considere

EFE. Aunque el mandatario sigue sin ser visto ni escuchado, Cabello recordó en rueda de prensa que Hugo Chávez sostuvo una reunión de trabajo de alrededor de cinco horas el pasado viernes en el Hospital Militar de Caracas, donde está internado, pero puntualizó que eso no implica que esté recuperado.

"¿Significa eso que el presidente está totalmente recuperado? No, pero está atendiendo las labores de gobierno (...) sigue haciéndose su tratamiento sin ningún tipo de contratiempo".

De acuerdo con el último informe que emitió el Gobierno el jueves pasado, Chávez no ha superado la insuficiencia respiratoria que le afecta tras su cuarta operación de cáncer del pasado 11 de diciembre en La Habana, donde estuvo hospitalizado más de dos meses.

Fruto de esa afección, el mandatario respira a través de una cánula traqueal que le dificulta el habla.

"Nosotros estamos obligados a decir la verdad porque eso nos enseñó el comandante (...) No tenemos, además, nada absolutamente que ocultar porque ha sido él mismo quien ha puesto al país al tanto de su padecimiento", afirmó Cabello, acompañado de varios ministros y gobernadores oficialistas.

Chávez, de 58 años y en el poder desde 1999, no ha juramentado aún el cargo que obtuvo en las elecciones presidenciales del pasado 7 de octubre, en una decisión que fue avalada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que permitió el retraso del acto previsto para el 10 de enero hasta que se recupere de su enfermedad.

"Queda de parte del comandante, cuando él considere que puede convocar a los señores y las señoras del TSJ para que se efectúe ese trámite", señaló Cabello sobre el acto de investidura, que la oposición ha exigido que se realice de forma inmediata dado que el presidente ya se encuentra en el país.

"Nosotros en verdad ahí acompañaremos al presidente en la decisión que él tome y el día que él decida (...) es más la sentencia dice que se pondrá de acuerdo con el TSJ para su juramentación", agregó, en alusión al fallo con que el máximo tribunal avaló el aplazamiento del acto de toma de juramento.

Cabello aprovechó la ocasión para rechazar "las olas de rumores y mentiras" que, a su entender, han hecho correr sectores de la oposición sobre la salud del presidente.

"Esos sectores de la oposición no quieren escuchar ninguna noticia del presidente que no sea lo que ellos esperan que se dé, que no es otra cosa que desearle el mal al presidente, que ocurra una tragedia con el presidente", denunció.

El legislador rechazó también el "desespero" opositor por elegir a un candidato presidencial ante un escenario de eventuales elecciones anticipadas que descartó.

Caracas, Venezuela