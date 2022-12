Chávez sigue en la sombra: cuatro días en Venezuela y no se le ha visto

Juristas venezolanos acudieron este jueves al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se realice urgentemente el juramento del presidente Chávez y que se conforme una junta médica que certifique su verdadero estado de salud.

También, y si es que así sucede, que luego de que sea certificado para asumir sus funciones como jefe de Estado, presida un acto público que ratifique su recuperación.

Rafael Marquina, médico venezolano, asegura que "él (Chávez) regresa a Venezuela porque Cuba ya no tiene nada que ofrecerle para una enfermedad tan avanzada. El presidente no ha tenido ningún tipo de respuesta al tratamiento y continúa empeorando".

No obstante, el Gobierno venezolano afirma que el presidente está respondiendo al tratamiento.