Chávez superó infección respiratoria, revela Gobierno venezolano

En un mensaje transmitido desde Santiago de Chile en cadena de radio y televisión, el alto funcionario indicó que tras la "compleja" operación del pasado 11 de diciembre "la evolución general del paciente es favorable".

"Para este momento, la infección respiratoria grave ha sido superada, aunque persiste cierto grado de insuficiencia respiratoria que está siendo debidamente tratada", afirmó Villegas, quien viajó junto al vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, a Chile para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).

El ministro señaló que "alcanzada esta evolución se comenzó a aplicar tratamiento médico sistémico para la enfermedad de base como complemento a la cirugía del pasado 11 de diciembre".

Ese día el jefe de Estado, Hugo Chávez, de 58 años y desde 1999 en el poder, se sometió a "una compleja intervención quirúrgica para la extirpación de una lesión maligna en la pelvis con complicaciones agudas severas", recordó Villegas.

El Gobierno no ha informado sobre la naturaleza del cáncer que le fue detectado al presidente en junio de 2011.

El funcionario indicó que "se continuarán realizando al presidente Chávez análisis complementarios de laboratorio e imagenológicos para el seguimiento estricto de la evolución del paciente".

"El comandante Chávez ha estado cumpliendo cabalmente el tratamiento médico y siempre ha estado activo en su proceso de recuperación, que no ha concluido", añadió.

Además, Chávez se ha mantenido "en la medida de las posibilidades de cada momento dando seguimiento a las principales tareas del país y a otras áreas afines a su responsabilidad al frente del Estado, mediante la revisión de documentación y reuniones con los principales dirigentes del Gobierno bolivariano".

El ministro indicó que el presidente ha estado "ejerciendo su liderazgo con la toma de decisiones de política interna y externa".

Horas antes, el vicepresidente Nicolás Maduro, que llegó este sábado a Chile para asistir a la Cumbre Celac-UE, sostuvo que "el comandante está en el mejor momento que lo hayamos visto en estos momentos de lucha y batalla".

Manifestó que Hugo Chávez está recibiendo ya "tratamientos complementarios".

Destacó que el equipo de Gobierno que lo visitó en Cuba lo encontró con una sonrisa, optimista, con mucha fe en el tratamiento y "aferrado" a la vida y a Cristo.

"Lo hemos encontrado entonces en el mejor momento y así lo queremos transmitir", destacó Maduro.

Según el vicepresidente, al que Chávez designó su sucesor político antes de viajar a Cuba, el mandatario le transmitió varios mensajes, de los cuales uno acerca de eventos internacionales, como la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).

Maduro además transmitió desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía un mensaje de Chávez al pueblo venezolano, en el que le insta a "no bajar la guardia ante la conspiración permanente del imperialismo y ante el odio de los enemigos de la Patria, que andan buscando por dónde le hacen a la revolución".

Caracas, Venezuela