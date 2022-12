Chávez tendrá museo en Caracas para que "el pueblo lo sienta vivo"

Al inaugurar un encuentro de debate de ideas para la conformación del museo, el vicepresidente Arreaza, yerno de Chávez, pidió que las iniciativas que se analicen busquen "potenciar hacia el futuro" y no "dejar en el pasado" al fallecido mandatario.

"Ese es un reto de este sistema cultural, preservador de la Revolución Bolivariana, que aquí donde reposan los restos mortales del comandante Hugo Chávez venga el pueblo, no a sentirlo muerto, sino a sentirlo vivo", dijo Arreaza, acompañado de Adán Chávez.

El museo tendrá su sede en el caraqueño Cuartel de la Montaña, donde descansan sus restos y desde donde Chávez (1954-2013) saltó a la fama el 4 de febrero de 1992 tras comandar un intento de golpe de Estado que, según dijo entonces, postergó "por ahora" el inicio de la Revolución Bolivariana.

En la ronda de consultas, que se extenderán hasta este martes, participan grupos académicos, consejos comunales y colectivos chavistas con la misión de asegurar "la divulgación del pensamiento y de la acción del comandante Chávez", destacó Adán Chávez.

Desde la juventud del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llamaron a "romper todos los protocolos y paradigmas" con la construcción del museo, tal como Chávez "lo hacía en vida".

"Así debe ser su museo. Debe ser un espacio para la patria, del pueblo, una casa donde podamos permanecer junto a él", dijo Wilmaira Flores, miembro de las juventudes del PSUV, durante la instalación de las mesas de trabajo.

Entre las ideas que se discutirán destacan la de crear "la ruta de Chávez" para retratar "el Chávez niño, el Chávez estudiante de educación media, el Chávez en la academia militar", señaló Adán Chávez, gobernador del estado natal de la familia, el occidental Barinas.

Adán Chávez pidió también a los participantes no perder de vista "el Chávez hombre, el Chávez de carne y hueso".

La propuesta del museo acompaña los esfuerzos del chavismo por mantener viva la figura de su líder, que murió el pasado 5 de marzo a los 58 años tras no poder superar el cáncer que lo aquejaba.

Entre las iniciativas para recordar su legado se encuentran la creación de una cátedra "Hugo Chávez" en dos universidades estatales venezolanas, mientras que el actual presidente, Nicolás Maduro, propuso recientemente que la obra de su antecesor se estudie en los colegios del país.

Además, el propio Maduro anunció la creación del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez, donde puso al frente a Adán Chávez.

Maduro llegó a anunciar también a inicios de abril, cuando era candidato a la presidencia de Venezuela, que el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, sería "convertido en un museo histórico que honrará la Revolución Bolivariana y al comandante Hugo Chávez".

En los últimos días, el presidente venezolano también recordó al fallecido mandatario asegurando que este se le apareció a unos trabajadores que hacían labores de excavación en el metro de Caracas.