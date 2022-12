Chavismo estima "imposible" un referendo revocatorio contra Maduro este año

El oficialismo venezolano estimó el lunes "imposible" celebrar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en 2016, como quiere la oposición, en la antesala de nuevas movilizaciones para exigir la consulta.

"Este año es imposible que aquí en Venezuela haya un referendo, pueden decir ellos lo que quieran", aseguró el diputado y número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello.

Durante una reunión de la cúpula del PSUV en Caracas, Cabello -número dos de la agrupación- reiteró que los plazos legales no permiten realizar la consulta en 2016.

"Si ellos hubiesen querido hacer referendo hubieran comenzado la recolección de firmas o haber manifestado su voluntad el 11 de enero, para que hubiesen tenido tiempo de hacerlo", añadió.

La recolección de unas 200.000 rúbricas exigidas para activar la consulta comenzó el 27 de abril, y las mismas fueron entregadas al Consejo Nacional Electoral (CNE) el 2 de mayo. Su revisión finalizará el 2 de junio.

Las firmas podían ser recolectadas después del 10 de enero, cuando llegó a la mitad el actual período presidencial que -tras la muerte en marzo de 2013 del líder Hugo Chávez- está completando Maduro, investido el 19 de abril de ese año.

Si la consulta se realiza después del 10 de enero de 2017, y Maduro pierde, los dos años de mandato restantes los completará el vicepresidente, designado por el jefe de Estado. Si se hace este año, y el chavismo es derrotado, habrá nuevas elecciones.

"Aquí el llamado a referendo no tiene vida, aquí no va a haber referendo. El referendo es un instrumento que están utilizando para que cuando les digan que no, desatar la violencia", afirmó el vicepresidente del país, Aristóbulo Istúriz, en el acto del PSUV.

Estas advertencias, que han sido respaldadas por Maduro, se producen luego de que la oposición convocara a nuevas marchas en favor del referendo.

Inicialmente, para el miércoles está prevista una movilización hacia los tribunales en todo el país para protestar contra la decisión de una corte que ordenó a la fuerza pública resguardar la sedes del CNE de "protestas no autorizadas".

Al llamar a esa movilización, el líder opositor Henrique Capriles anunció otras marchas en fecha por definir hacia al CNE, adonde los seguidores de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han intentado llegar sin éxito en dos ocasiones anteriores, al ser bloqueados por policías y militares.

En el país rige un estado de excepción decretado el pasado 13 de mayo por Maduro, quien ha advertido con declarar la conmoción interior -lo que implicaría restricción de libertades civiles- si "se desataran hechos golpistas violentos".