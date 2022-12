Chavismo suma otra gobernación: polémica victoria de Justo Noguera en el estado de Bolívar

Oposición afirma que tiene cómo demostrar que el electo es Andrés Velázquez. Henry Ramos aseguró que el abstencionismo afectó las elecciones.

El dirigente opositor venezolano Henry Ramos Allup reconoció este martes que la abstención "afectó terriblemente" a la oposición en las elecciones regionales del domingo, en las que el gobierno ganó 17 gobernaciones y la oposición cinco.

"Nos afectó terriblemente la abstención", señaló en entrevista al canal Globovisión el jefe de Acción Democrática, partido ganador de cuatro de las cinco gobernaciones de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Ramos Allup precisó que en las elecciones regionales la MUD obtuvo 4,8 millones de votos, "tres millones menos que en las parlamentarias de 2015", cuando arrasó con 7,7 millones de votos, ganando 112 de 167 diputados.

El exfeje del Parlamento de mayoría opositora subrayó que el apoyo al gobierno "no creció" entre las parlamentarias y las regionales: en las primeras -afirmó- logró 5,6 millones de votos y en las segundas 5,5 millones.

"La diferencia de esa disminución de participación (en la oposición) quizá se haya debido al poco interés de los electores por un proceso al que consideraron de poca importancia y a la alimentación del discurso abstencionista", acotó.

El experto electoral Eugenio Martínez precisó que la oposición obtuvo unos 700.000 votos menos a los de 2015 porque en las regionales no participan los electores de Caracas.

Ramos Allup mencionó el estado Miranda -bastión opositor del norte del país-, donde en solo cinco de 21 municipios la oposición sacó 136.000 votos menos que en las parlamentarias y la victoria del candidato oficialista, Héctor Rodríguez, fue por 86.000 votos.

En las legislativas la MUD consigió 283.000 votos más en Miranda.

El parlamentario también atribuyó la derrota opositora a las reubicaciones a última hora de 274 centros de votación y a la falta de testigos.

"Nosotros perdimos. Eso hay que aceptarlo y tener gallardía", dijo el lunes Henri Falcón, gobernador saliente del estado Lara (oeste).

Delcy Rodríguez, presidente de la Asamblea Constituyente integrada únicamente por chavistas -considerada "fraudulenta" por la oposición-, dijo que los gobernadores deben juramentarse ante ese órgano, algo que la MUD ha rechazado.

La juramentación será este miércoles.

Ramos Allup indicó que será decisión de cada gobernador opositor si asiste, sin embargo, aclaró que él "no lo haría", porque "ese organismo existe de facto".

