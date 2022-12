Chavistas estudian revocar a Maduro, dice Capriles

El líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles,dijo que "un connotado personaje del oficialismo" dejará este lunes al descubierto "cosas muy graves" en el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"!Pendientes!", ha repetido el líder opositor y excandidato presidencial a través de su cuenta en Twitter, donde ha adelantado que los detalles de la denuncia serán revelados en una rueda de prensa de diputados de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

"Quedan al descubierto muchas cosas!Muchos personajes!Mucha información!Pendientes todos los venezolanos!", insistió en la mismo red social.

Capriles, que no reconoce los resultados de las elecciones del 14 de abril y las ha impugnado ante la justicia, sostuvo que "todo Gobierno ilegítimo tiene su Vladimiro Montesinos", en alusión a la mano derecha del expresidente peruano Alberto Fujimori condenado por corrupción en su país.

El Gobierno de Maduro, a quien tilda de ilegítimo, "no se salvó" de este tipo de personajes, añadió.

"!Pendientes de la declaración que harán diputados", insistió tras remarcar que "en las próximas horas los medios de comunicación social demostrarán si estamos en un país con libertad de información"

"Les dije que más temprano que tarde la verdad sería indetenible" y "todos los Gobiernos ilegítimos,corruptos y autoritarios están condenados a implosionar, este no será la excepción", insistió siempre a través de Twitter.

Capriles ha denunciado que se perpetró un fraude en las elecciones que el 14 de abril pasado eligieron a Maduro, por lo que las impugnó ante el Supremo de Justicia que aún no se ha pronunciado.

Los resultados oficiales dieron ganador al ahora presidente del país por escasos 225.000 votos sobre Capriles, con respaldos de 50,61 % y 49,12 % del electorado, respectivamente.