Chilenos eligen entre dos mujeres para presidente

La favorita para ganar las elecciones es Bachelet, cuya bandera de lucha es trabajar por disminuir la enorme brecha social que existe entre pobres y ricos.

Los comicios presidenciales, en los que participan otros siete candidatos, tienen un factor inédito que genera incertidumbre sobre el grado de participación de los electores: son los primeros en los que el voto es voluntario y la inscripción es obligatoria, lo que aumentó el padrón electoral de 8,2 a 13,5 millones de personas.

Se elige también a los 120 diputados, de los cuales poco más del 80% va a la reelección; a 20 de los 38 senadores y a 278 consejeros regionales.

Bachelet, una pediatra de 63 años, centró los últimos días de su campaña electoral en alentar a sus partidarios a que acudan temprano a las urnas y a ganar en primera vuelta, mientras que la oficialista Matthei, una economista de 60 años, asegura que forzará a una segunda ronda, prevista para el 15 de diciembre.

Para ganar en la primera se necesita la mitad más uno de los votos válidos.

"Yo creo que tenemos una muy buena oportunidad de resolver esto en primera vuelta", dijo temprano el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade.

Por su parte, Patricio Melero, presidente de la coalición conservadora, declaró creer que tendrán una jornada en que "la Alianza y Evelyn Matthei van a tener un muy buen resultado... No va a alcanzar la candidata de la izquierda, Michelle Bachelet, para resolver esto en primera vuelta".

Luego de sufragar, Matthei reafirmó su convicción de que pasará a segunda vuelta y desestimó los resultados de las encuestas que dan por ganadora a Bachelet.

"La única encuesta que vale es la de hoy", dijo Matthei, y añadió que, si bien no cuenta con predicciones, llegará a la segunda vuelta.

"Tenemos que cuidar Chile y eso significa que cada persona tiene que votar por la persona quien cree que puede conducir mejor al país", agregó.

Bachelet sufragó en un local del suroriente de la ciudad. Llegó rodeada de colaboradores y fuertemente custodiada, pese a lo cual se acercaron varias mujeres a abrazarla y otras la fotografiaban con sus celulares.

"Nosotros hemos dicho que nos gustaría... ganar en primera vuelta", reiteró.

Lamentó que los chilenos que viven en el exterior no puedan sufragar. "Hemos dicho que necesitamos una nueva Constitución para que los chilenos en el exterior puedan votar. Hoy lo van a hacer simbólicamente", agregó.

De las 41.349 mesas de votación, a las 9:30 a.m. ya estaban funcionando el 90,48%.

Las mesas deben permanecer abiertas unas 10 horas o mientras haya electores esperando sufragar, antes de que se inicie el conteo manual de los votos. Se espera una cierta demora del conteo de los sufragios de parlamentarios, y los resultados de los consejeros regionales estarían alrededor de las 4.00 a.m.

Cada persona podrá emitir cuatro votos: para presidente, senador, diputado y consejero regional.

Los primeros resultados presidenciales se esperan alrededor de los 7.30 p.m. o en el momento en que se hayan contabilizado el 20% de los sufragios.

La encuesta del Centro de Estudios Públicos, la más respetada del medio local, otorgó un 47% de puntos porcentuales a Bachelet, y un 14% a Matthei. Los otros siete aspirantes al palacio de La Moneda reúnen de conjunto un 20% de puntos porcentuales.