China no ha encontrado indicios de posibles ataques acústicos a diplomáticos de EE. UU.

El Gobierno se pronunció luego de que un segundo funcionario consular fuera evacuado por mostrar extraños problemas de salud.

"Hace poco, en otro caso de un diplomático estadounidense, China condujo investigaciones de las que informó a EE. UU., y no hemos encontrado causas o siquiera pistas" de que se trate de un ataque deliberado, señaló la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, en rueda de prensa.

El segundo posible caso, del que informó este miércoles el diario The New York Times, no fue notificado por la diplomacia estadounidense a la china, subrayó la portavoz.

"Si realmente hay algún problema, esperamos que EE. UU. pueda comunicarlo directamente para que China adopte una actitud responsable y lo investigue", afirmó Hua.

La portavoz agregó que China "siempre cumple las convenciones internacionales sobre relaciones diplomáticas, que protegen la seguridad de los funcionarios de EE. UU. y otros países".

El segundo funcionario estadounidense afectado, Mark A. Lenzi, fue evacuado junto con su familia esta semana por experimentar síntomas parecidos a los sufridos por un colega suyo en el consulado de Cantón, entre ellos dolor de cabeza, somnolencia y náuseas.

El Departamento de Estado de EE. UU. comparó estos casos con los problemas de salud que sufrió parte del personal diplomático norteamericano en la misión de este país en Cuba, que algunos han atribuido a presuntos ataques con ultrasonidos, aunque aún no se ha podido confirmar su origen.

