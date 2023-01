Chino pagó $76 mil dólares para clonar a su famoso perro y este es el resultado

Juice es estrella de cine y televisión y He Jun, su dueño, lo llevó a un centro especializado. El resultado tiene tres meses y el parecido es sorprendente.

Juice es pequeño perrito que fue adoptado de las calles y ha protagonizado películas, series y propagandas en China.

Sin embargo y, a pesar del tiempo su dueño está determinado a que su perro viva para siempre.

“Juice tiene muchos fanáticos, queríamos mantener su imagen en el futuro”, dice He.

Hace menos de un mes, He Jun llevó a Juice a Sinogene, un centro de clonación animal en la capital china donde le tomaron una muestra de células de la piel de su abdomen para luego fertilizar un óvulo.

El embrión fue implantado en una madre sustituta.

Solo unas semanas después, He Jun recibió a Juice miniatura, el clon de su compañero de cuatro patas.

“Todos mis amigos dicen que este es el perro más caro que hay. Así que definitivamente tendremos mucho más cuidado al criarlo”, dice el hombre.

Con el pasar de los días, el pequeño Juice se parece cada día más al original.

La compañía, cobra 76 mil dólares, unos 228 millones de pesos,m para clonar cualquier tipo de animal doméstico.