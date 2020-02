Chinos ponen curiosos tapabocas a sus mascotas por miedo a que se contagien de coronavirus

Aunque la OMS ha afirmado que no puede transmitirse de personas a animales, una declaración de un profesor provocó la reacción en masa.

Tapabocas con orificios, bolsas de plástico y hasta medias son utilizadas por los dueños de perros o gatos. Esto porque, supuestamente, podían contagiarse con el COVID-19.

El origen de todo está en los comentarios que hizo uno de los principales expertos en enfermedades infecciosas de China.

El profesor Li Lanjuan, miembro del equipo de expertos senior de la Comisión Nacional de Salud de China, advirtió el mes pasado que las mascotas también tendrían que estar en cuarentena si tienen contacto con pacientes de coronavirus.

Así mismo, mencionó a medios estatales que los dueños de estos animales deben tener un cuidado especial debido a que el virus “se propaga entre mamíferos”, reseñó el Daily Mail.

Estas declaraciones provocaron un pánico generalizado, por lo que se volvieron comunes los llamados tapabocas para mascotas.

Managed to find one more pic of the mask-wearing cat. Credit: on Weibo pic.twitter.com/MlBrctYAaN

— Jane Li (@Jane_Li911) February 9, 2020